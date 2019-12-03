交銀國際（3329）研究部主管洪灝表示，相對於今年A股表現不錯，明年中國經濟在通脹因為豬價面對較大不確定性，制約人民銀行使用貨幣政策。他認為明年股市表現要比今年為佳，需要在經濟基本因素、貨幣政策和貿易談判上超出預期，但出現的機會較小。

中國經濟方面，洪灝表示，以房地產開工、發債、銷售、住房貸款等領先半年至一年的指標顯示，經濟放緩的速度有所改善，但明年經濟依然放慢，增長跌穿6%沒有懸念，不過要達到2020年經濟比2010年增長一倍的目標則沒有問題。

中國10月份通脹率按年升3.8%，豬肉是主要影響因素，洪灝指豬瘟仍然激烈，以前因環保減少的產能也難以恢復，通脹未來有可能達4至5%，很大機會出現滯脹，通常股票的表現不會太好。不過周期性股票長期跑輸大市，明年或有一輪3個月的反彈。

至於港股，洪灝指除了經濟因素外，A股吸收外資能力上升，亦會令港股繼續跑輸A股。他指出現時港股估值在歷史上最低的10%水平，已經相當便宜，但現在沒有令港股上升的催化劑。

記者：歐陽偉昉

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