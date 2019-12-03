【港股收市】中港台股市先跌後反彈 恒指收市跌幅收窄至53點
文章日期：2019年12月3日 16:34
港股今早低開急插最多381點後，恒指走勢與亞洲區內其他股市相同，尋底後反彈，台股、A股更是先跌後升。恒指收市跌53點或0.2%，報26391點，成交金額712億元，較上日增加6.24%；國指跌7點或0.08%，報10355點。
中海外（0688）升2.23%，收報27.55元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.21%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.5%，收報90元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；匯控（0005）跌0.77%，收報57.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
中美貿易談判再有磨擦，貿易股個別發展，除萬洲跌2.21%之外，其餘皆上升。申洲國際（2313）升1.74%，收報105.4元；創科實業（0669）升0.33%，收報60.2元；受iPhone SE2消息刺激，瑞聲（2018）升2.22%，收報55.3元；舜宇（2382）升0.78%，收報129.1元。
今早特首指，將有新一輪舒困措施，不過，其中10隻本地相關藍籌有7隻下跌，似乎對消息並不買帳。三隻上升的分別是恒地（0012）升0.27%，收報37.65元；新世界發展（0017）升0.39%，收報10.2元；九龍倉置業（1997）升0.12%，收報43.35元。而下跌的分別是新地（0016）跌0.26%，收報113元；長實集團（1113）跌0.38%，收報51.85元；信置（0083）跌0.52%，收報11.42元；港銀股恒生（0011）跌0.25%，收報159.5元；中銀香港（2388）跌0.38%，收報26.5元。以及反修例、反警暴相關的港鐵（0066）跌1.14%，收報43.4元，以及商場股領展（0823）跌1.06%，收報79.25元。
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