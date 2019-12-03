港股今早低開急插最多381點後，恒指走勢與亞洲區內其他股市相同，尋底後反彈，台股、A股更是先跌後升。恒指收市跌53點或0.2%，報26391點，成交金額712億元，較上日增加6.24%；國指跌7點或0.08%，報10355點。

中海外（0688）升2.23%，收報27.55元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.21%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.5%，收報90元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；匯控（0005）跌0.77%，收報57.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

中美貿易談判再有磨擦，貿易股個別發展，除萬洲跌2.21%之外，其餘皆上升。申洲國際（2313）升1.74%，收報105.4元；創科實業（0669）升0.33%，收報60.2元；受iPhone SE2消息刺激，瑞聲（2018）升2.22%，收報55.3元；舜宇（2382）升0.78%，收報129.1元。

今早特首指，將有新一輪舒困措施，不過，其中10隻本地相關藍籌有7隻下跌，似乎對消息並不買帳。三隻上升的分別是恒地（0012）升0.27%，收報37.65元；新世界發展（0017）升0.39%，收報10.2元；九龍倉置業（1997）升0.12%，收報43.35元。而下跌的分別是新地（0016）跌0.26%，收報113元；長實集團（1113）跌0.38%，收報51.85元；信置（0083）跌0.52%，收報11.42元；港銀股恒生（0011）跌0.25%，收報159.5元；中銀香港（2388）跌0.38%，收報26.5元。以及反修例、反警暴相關的港鐵（0066）跌1.14%，收報43.4元，以及商場股領展（0823）跌1.06%，收報79.25元。

其他報道：

【拓展業務】內地經濟影響媒體發行 羚邦: 續拓飛機版權業務

【A股收市】滬深兩市二連揚 滬指收升0.31%

【新股消息】傳渤海銀行來港上市籌20億美元 去年不良貸款增

【新股消息】傳曠視推遲香港IPO至2020年

【上調比例】工信部擬2025年新能源車銷量佔比25%

【有片：選股王】中升主要品牌銷量增長穩健 股價有良好支持

【港股午市】恒指曾挫381點 半日跌38點 本地藍籌股普遍向下

【平價入手】傳iPhone SE2明年出貨量3000萬部

【業主惡夢】濕地變屍地！江西南昌一樓盤涉嫌虛假宣傳

【有片：金匯測市王】中美貿易談判有危機 避險造就日圓轉強勢

【不斷更新】第四輪紓困措施短期內出台 恒指跌幅曾收窄至不足百點

【中美角力】羅斯：12月15日是個合理的最後期限