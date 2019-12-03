羚邦集團（2230）早前公布截至九月底的中期業績，期內收入為1.65億元，按年減少46.2%，純利為2385.5萬元，按年減少73.3%，主席兼行政總裁趙小燕解釋，內地經濟環境轉弱，來自媒體內容發行業務收入貢獻減少，但觀察到9月後整體市場氣氛有所復甦。她又稱，期內集團拓展航空版權業務，將「我不是藥神」、「比悲傷更悲傷的故事」等電影上架到飛機娛樂系統，未來亦希望將公司擅長的日本動漫上架。

問及近日有線兒童台正式停播的影響，趙小燕表示，媒體播放渠道不斷轉變，由以往收費電視到視頻點播，但市場仍有很多針對兒童媒體渠道，而集團亦有自家發行平台Ani-One。

她又透露，集團有共同投資多套電影，目前約有8套電影排期上映，另外集團開始踏入製作行業，現正共同投資及製作電影「我家浴室的二、三事」，未來會繼續以合資模式發展上下游生態。

著名日本動漫作品《我的英雄學院》第四季動畫片尾曲「航海の唄」MV 被指影射本港抗議活動，而羚邦有份發行《我的英雄學院》，趙表示，MV是由音樂公司製作，與集團業務無關，但公司有與製作商溝通，觀察到MV事件亦有所轉淡。

記者：李哲毅

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