港股今早隨外圍低開128點，其後最多挫381點，特首林鄭月娥於行會開會前見記者，表示很快會宣布新一輪舒困措施，恒指跌幅收窄，高位為跌20點，半日跌38點或0.15%，報26405點，成交金額410億元；國指升16點或0.16%，報10380點。

蘋果 iPhone SE2 傳明年出貨3000萬部，蘋果供應商瑞聲（2018）升3.14%，收報55.8元，是升幅最大的藍籌。中美貿易談判前景未明，萬洲（0288）跌2.21%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升1.01%，收報90.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；匯控（0005）跌0.86%，收報57.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

iPhone SE2傳售價不足3000元人民幣，有助打入內地市場，瑞聲升3.14%，另一手機設備股舜宇（2382），雖然短期內都未會向蘋果供貨，且低價Android機亦會與iPhone SE2 競爭，但收市仍升1.33%，收報129.8元。

美國商務部長羅斯表示，如果中美無法達成貿易協議，總統特朗普將提高對中國商品的關稅。貿易股方面，萬洲（0288）跌2.21%，收報7.97元；申洲國際（2313）升1.54%，收報105.2元；創科實業（0669）無升跌，收報60元。

雖然特首提出新一輪舒困措施，本地股仍然普遍下跌，恒地（0012）跌0.13%，收報37.5元；新地（0016）跌0.62%，收報112.6元；新世界發展（0017）升0.39%，收報10.2元；長實集團（1113）跌0.29%，收報51.9元；信置（0083）跌0.7%，收報11.4元。

其他本地股方面，受反修例、反警暴示威影響的港鐵（0066）跌1.14%，收報43.4元。商場股領展（0823）跌1.44%，收報78.95元；九龍倉置業（1997）升0.35%，收報43.45元。港銀亦下跌，恒生（0011）跌0.19%，收報159.6元；中銀香港（2388）跌0.56%，收報26.45元。

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