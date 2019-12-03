內地買賣物業「貨不對辦」的情況時有發生。《中新網》報道，江西省南昌市南昌縣「新旅明樾灣」樓盤有業主表示，發現今年5月份買的期房，樓盤周邊竟全是墓地，而墓碑數量粗略估算多達數百座。

該業主指，最初開發商以「坐擁千畝象湖濕地公園」作爲宣傳及賣點，吸引消費者購買，而房產銷售人員亦曾表示，「交樓的時候，公園也可以交付」。另有業主指，買樓前曾到樓盤實地視察，但由於附近設有圍板，故當時未有發現大量墓地，直至近日有人以航拍機拍攝樓盤附近環境，才驚覺「濕地」變「屍地」，「公園」變「公墓」。不少業主表示，買房的時候根本不知道以上情況，紛紛要求退房或把墳地遷走。

據報，該墓園是南昌市南昌縣東新鄉河下村村民的集體墓地，於2016年遷移至此，較樓盤的開發時間更早。有市民質疑，若樓盤周圍早有墓地，為何開發商還要將「濕地公園」作爲賣點？開發商解釋，因南昌縣住房和城鄉建設局在2018年公示的「南昌縣沿江片區城市設計方案」中，明確規劃文山二路以南爲公園綠地，故在樓盤銷售時宣稱「毗鄰千畝濕地公園」。

現時開發商已經向當地相關部門發出公函，請求進行協調對墓園進行遷移。南昌縣政府回覆開發商稱，將在一至兩周內回覆。至於樓盤是否對消費者存在虛假宣傳等情況，南昌市南昌縣市場監督管理執法稽查局則指，當局已經介入事件，未來將根據業主提供的資料作進一步調查。

事實上，內地買樓不時有「中伏」情況，此前亦有內地媒體報道，湖南省長沙市天心區北辰中央公園小區交樓後，業主發現小區的綠化及公共設施與預期相差甚遠，大量鋪設「植草磚」當做綠化地，「人工湖」更是由塑膠製作，無一滴水之餘，還畫了幾條魚作裝飾，令一眾業主非常不滿。

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