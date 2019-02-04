中國反制美國，中美貿易前景又趨暗淡，港股今早低開128點或0.49%，報26315點，成交金額30億元；國指今早低開35點或0.35%，報10328點。

旺旺（0151）升1.79%，報6.82元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌1.49%，報6.6元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）升1.5%，報60.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌1.2%，報329元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.1%，報8.06元；申洲國際（2313）升0.77%，報104.4元；創科實業（0669）升1.5%，報60.9元；瑞聲（2018）跌0.46%，報53.85元；舜宇（2382）升0.39%，報128.6元。

根據官方微博帳號，騰訊和Nintendo Switch將在12月4日分享一些更新。騰訊跌1.2%。

小米（1810）於12月2日以每股8.85元至8.93元，回購2240萬股股票，涉資2億元。而該公司亦於11月29日以4億元回購4480萬股股票。開市報8.93元，無升跌。

恒大（3333）公布，11月合約銷售金額約為370.6億元人民幣，同比增長8.8%。開市報19.74元，跌0.3%。

世茂（0813）公布，首十一個累計合約銷1額為2277.3億元人民幣，按年增加47%，並已超額完成2100億元的全年目標；11月份的合約銷售額為305億元人民幣，按年升6成。開市報29.3元，跌0.5%。

富力（2777）11月份權益銷售金額為137.1億元人民幣，按月跌2.6%，按年跌24.6%。開市報13.32元，跌1.18%。

會德豐（0020）於上周二（11月26日）增持九倉（0004）1287萬股，每股平均價18.0412元，涉及金額2.32億元，持股比例由68.01%增至69.3%。會德豐開市報49元，升0.9%，九倉開市報18.48元，跌0.96%。

港10月零售銷售挫24.3%，歷來最差；另外，莎莎（0178）公布，決定關閉新加坡市場所有零售店舖，集中資源發展香港及澳門特區、中國內地和馬來西亞市場，以及電子商貿業務。留意零售股。莎莎開市報1.72元，無升跌。L'Occitane（0973）開市報19.5元，升0.4%。

康健國際（3886）公布，蔡加怡辭任執行董事、公司主席，行政總裁許家驊亦辭任。由國壽投資相關人士接任。康健繼續停牌。

油組傳擴大減產，油價應聲上漲，石油股方面，中石化（0386）跌0.68%，報4.38元；中石油（0857）跌0.28%，報3.59元；中海油（0883）跌0.35%，報11.32元。

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