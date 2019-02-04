【開市焦點】港股ADR跌196點 留意貿易、內房、回購股
文章日期：2019年12月3日 08:56
貿易前景暗淡，美股急跌，港股ADR跌196點或0.75%，報26247點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.5%，折合報328.02元；匯控（0005）跌1.31%，折合報57.63元；建行（0939）跌0.67%，折合報6.19元。
今日焦點股份可留意：
中國反制美國，中美貿易前景又趨暗淡，留意貿易股。
根據官方微博帳號，騰訊（0700）和Nintendo Switch將在12月4日分享一些更新。
小米（1810）於12月2日以每股8.85元至8.93元，回購2240萬股股票，涉資2億元。而該公司亦於11月29日以4億元回購4480萬股股票。
恒大（3333）公布，11月合約銷售金額約為370.6億元人民幣，同比增長8.8%。
世茂（0813）公布，首十一個累計合約銷1額為2277.3億元人民幣，按年增加47%，並已超額完成2100億元的全年目標；11月份的合約銷售額為305億元人民幣，按年升6成。
富力（2777）11月份權益銷售金額為137.1億元人民幣，按月跌2.6%，按年跌24.6%。
會德豐（0020）於上周二（11月26日）增持九倉（0004）1287萬股，每股平均價18.0412元，涉及金額2.32億元，持股比例由68.01%增至69.3%。
港10月零售銷售挫24.3%，歷來最差；另外，莎莎（0178）公布，決定關閉新加坡市場所有零售店舖，集中資源發展香港及澳門特區、中國內地和馬來西亞市場，以及電子商貿業務。留意零售股。
康健國際（3886）公布，蔡加怡辭任執行董事、公司主席，行政總裁許家驊亦辭任。由國壽投資相關人士接任。
油組傳擴大減產，油價應聲上漲，留意油股。
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