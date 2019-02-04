美國11月製造業PMI意外從48.3降至48.1，遜於預期兼連續第四個月出現萎縮，顯示製造業活動進一步萎縮，加上美國恢復對巴西、阿根廷鋼鋁加徵關稅；提議對大約24億美元法國商品加徵關稅；以及中美貿易談判陰霾，道指創近八周最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌268點，跌幅0.96%，報27783點。標普500指數收跌27點，跌幅0.87%，報3113點。納斯達克綜合指數收跌97點，或1.13%，報8567點。

波音跌3%，報355.18美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低74點，而麥當勞升0.3%，報195.18元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果收市報264.16元，跌1.15%，谷歌母公司Alphabet收市報1288.86元，跌1.16%，亞馬遜收市報1781.6元，跌1.06%，Facebook收市報199.7元，跌0.96%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.58%，報401點。德國DAX指數收跌2.06%，報12964點；法國CAC 40指數跌2.01%，報5786點；英國富時100指數收跌0.83%，報7285點。