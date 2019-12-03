恒指國指喘定反彈乏力，大市上升動力欠奉，整體市况牛皮，即使有個別股份的表現較為突出，也以低位反彈為主。內房股表現搶鏡，但暫時未到有很大動力向上突破，宜吸不宜追。

恒指昨高開128點後在26,450點後爭持，全日上下波幅百多點，收報26,444點，升98點或0.37%；國指升0.60%。大市成交671億元，低於60天平均一成多，交投疲弱。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率45比55，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為40比60；大市略為偏淡，買賣盤沒有優勢，只有少數股份上升動力強。

原材料跌2.4%表現最差

至於行業表現，大部分乏善可陳。本報數據庫追蹤的30個行業，有五成半多下跌，原材料跌2.41%表現最差，其次本地零售服務跌約1%；醫藥保健、電訊及媒體跌小於1%，且有兩成股份逆市上升。

上升行業中，內房升逾3%、股份全線上升，表現一枝獨秀；緊隨的工業製品、汽車相關升近1%，各僅有六七成股份上升，但已跑贏大部分行業。

昨天提到，內房行業有九成股份高於50天線，向好具寬度支持。事實上，代表大型內房的恒生內地地產指數昨天升至11月初水平，相當於當時恒指升至27,900點高位，反映內房股強勢。不過，內房股指上望將為今年4月高位急跌後首個反彈，即7月高位，該水平較現時高出不多於2%，意味再升阻力相當大。除非指數大爆發，進一步推高，才有機會挑戰今年或去年高位，但似乎市况未見配合。

世房強勢再破頂

而內房股當中，之前一直提到強勢的世房（0813），再向上破頂；其次則為大型內房股如融創（1918）、恒大（3333）、潤地（1109）等。恒大、潤地升至關鍵阻力位，有待突破，融創則初步升穿40元阻力，可看高一線，但鑑於行業指數逼近阻力，也只宜吸不宜追。

內房股以外，個別行業股份如工業股海天（1882）、濰柴（2338），服飾股波司登（3998）、李寧（2331）及濠賭股新濠（0200）、美高梅中國（2282）做好，但以反彈為主。

上月初提到小注博見底的信義光能（0968），再經過近1個月調整昨天發力，若然股價絕塵向上，不宜高追；若然回吐至5元以下，依然可以吸納，止蝕上移至50天線約4.7元。

[劉思明 數據尋寶]