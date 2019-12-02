人瑞人才科技（6919）來港上市，定價每股26.6元至28.9元，每手100股，入場費2919.12元。公司此次發行3800萬股份，其中國際發售佔90%，其餘為香港公開發售，最多集資10.98億元。明日起招股，至周五（12月6日）結束，預計12月13日掛牌。

人瑞人才業務主要為提供靈活用工形式的人力資源服務，即按照客戶需要提供人工，公司去年於內地靈活用工服務市場份額排名第一。聯想控股（3396）旗下君聯資本及麥格理早前有入股公司，此次上市則引入兩名基石投資者，晨曦投資旗下基金及金陽中國。

招股資料顯示，公司主要為新經濟公司提供人力資源服務，其客戶包括字節跳動（ByteDance）、摩拜及小紅書。所提供崗位則以中低層職位為主，包括接待員、秘書、客戶服務代表及IT研發人員等。

公司去年收入逾97%來自靈活用工服務，收益按年升1.08倍至16.2億元人民幣（下同），因公司早前發行優先股及可換股票據。錄得大額複合金融工具虧損，去年股東應佔溢利方面錄得虧損，經調整後淨溢利則按年升5.86倍至6769萬元。

公司執行董事兼運營總監張峰表示，公司客戶多為國內互聯網企業，若客戶有意向海外市場發展，公司亦會跟隨。其中東南亞、印度均為潛在的海外市場。他續指，靈活用工市場在國內龐大，但仍處在初級階段，因此未來公司主要精力仍是增長主業。

他表示，收購方面未來會考慮IT、金融業較有規模的公司，視乎其是否能與公司的生態系統兼容，但暫時未有計劃開展具體行動。

公司本次上市集資額將有22%用於提升系統並建立AI及數據方面能力，20%用於擴大公司的地理範圍，17%未來三年內透過有機增長或進行收購，以擴大公司的行業覆蓋。其餘則分別用於全球擴張策略、品牌營銷及營運資金等。

記者：馬迪帆

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