內地製造業PMI向上，港股今早高開128點後，最多升165點，午後內地外交部「反制」美國的措施，包括暫停審批美國軍艦訪港，及對部分美國組織實施制裁。消息公布後恒指升幅收窄，收市升98點或0.37%，報26444點，成交金額670億元，較上日減少25.04%，跌至11月20日水平，當日成交625.26億元；國指升62點或0.6%，報10363點。

花旗、野村唱好內房，潤地（1109）升4.28%，收報35.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）升2.75%，收報11.2元；中海外（0688）升2.67%，收報26.95元。融創（1918）升6.9%、恒大（3333）升5.9%；旭輝（0884）升4.9%、世房（1813）升3.8%，齊創52周新高。

周末示威重現，本地地產股向下，信置（0083）跌2.21%，收報11.48元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌0.27%，收報37.55元；新地（0016）跌0.53%，收報113.3元；新世界發展（0017）跌0.59%，收報10.16元；長實集團（1113）無升跌，收報52.05元。港鐵（0066）無升跌，收報43.9元。

友邦（1299）升0.64%，收報78.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；中電（0002）跌0.27%，收報79.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

中美貿易前景未明，貿易股個別發展，萬洲（0288）升1.37%，收報8.15元；申洲國際（2313）升0.39%，收報103.6元；創科實業（0669）升1.95%，收報60元；瑞聲（2018）跌1.46%，收報54.1元；舜宇（2382）跌0.16%，收報128.1元。

11月澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億澳門元，跌幅雖較10月擴大，但低於市場預期的13%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.22%，收報37.45元；銀娛（0027）升1.56%，收報52元。

美團點評（3690）升1.45%，報104.7元，最多升至107.4元，創上市新高；阿里巴巴（9988）跌1.4%，報195.5元，成交金額52億元，是成交榜首。

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