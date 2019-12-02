財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔表示，立法會早前已通過撥款約33億元作為開發「積金易」電子平台的預算費，以現時強積金收費比率介乎0.4%至0.8%，冀透過「積金易」平台集中強積金受託人的行政工作，預計新平台的行政費用將較目前顯著減少。

他表示，數碼使用對推動積金易平台的效益甚為關鍵，惟基於未知數碼化的使用率及招標結果，目前難以預測強積金收費的跌幅，但認為新平台有助小型企業加入市場競爭，有利降低日後的收費水平。

他又提到，積金局計劃在今年12月內就「積金易」平台發出徵求建議書，擬於明年下半年批出標書，期望在2022年準備好有關平台，並於及後2至3年內分階段將所有信託人納入「積金易」平台。

他指出，當局正在草擬第二階段的立法工作協議，冀能全面修訂強積金條例，以反映強積金行政工作的流程轉變，及令平台更容易營運。就有關平台功能，他補充，未來或將增加認識你的客戶（KYC）、打擊洗黑錢等功能，同時讓市民可在平台上比較所有強積金計劃的管理收費。

記者：溫藹紅

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