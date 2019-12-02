財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔表示，基於保監局在評估其財務估算，及未來收入水平的不確定因素後，當局擬按既定機制，於明年度向保監局額外注資3億元，以協助保監局解決短中期內的資金短缺問題，及維持適當的儲備。

保監局行政總裁張雲正表示，經估算預計該局在明年度將會出現入不敷支的情況，甚至可能持續數年。該局早於今年3月的財經務委員會的會議上提出，其營運收支結餘在明年3月底將減至1.044億元，僅足夠應付大約三個月的營運開支，故向政府提出撥款申請。

他又指出，該局出現資金缺口主要源於時間差及徵費結構兩大原因。他解釋，雖然保監局於2015年至2016年度起運作，但實際在上年度才正式開始落實分階段徵費，中間出現時間差距，預計於2021年才有收入增長。

被問及能否以借貸形式替代注資以提供資金，他指出，保監局的收入主要來自市場徵費，故很受市場因素影響，加上每張保單設有100元上限，因此在此徵費結構下，當局難以出現高盈餘儲備，故此傾向按既定制度下申請注資。

至於保險規管架構措施方面，就保險中介人的新法定規管制度已於今年9月23日正式實施，取代原來的業界自我規管制度。保監局表示，已註冊的中介人在3年內毋須再登記，新登記申請仍在處理中，目前當局共負責直接規管約12萬名保險中介人。

記者：溫藹紅

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