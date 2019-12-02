持續出現財政問題的港航或面臨被釘牌命運。空運牌照局今日表示，於上星期五（11月29日）再次召見港航管理層，聽取其就公司最新財政狀況的陳情和解釋，牌照局在考慮港航最新財政狀況後，認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及能夠持續及定期提供牌照下的航空服務可能性，情況令人極度憂慮。

牌照局指，經仔細討論後，今日決定根據《空運（航空服務牌照）規例》第15E（2）（b）條，將牌照局過去一段時間以來要求港航達到的財政水平，附加為該公司牌照的條件之一。牌照局發言人表示，經審慎考慮港航當前財政情況，為保障公眾利益，局方認為必須立即採取果斷的行動，避免港航情況進一步惡化。根據牌照局附加的兩項新條件，香港航空必須於限期或之前確保能夠注入局方訂定的資金或提供令局方滿意的其他方案，以及提升並保持其現金及視同庫存現金至局方訂定的合理水平。

若港航未能於限期或之前根據要求改善財政狀況，牌照局將會在《規例》第15E條下，考慮撤銷或暫時撤銷港航牌照，局方會於本星期六（7日）或之前公布有關決定。

運輸及房屋局今日亦指出，已得悉並認同牌照局對港航牌照附加兩項新條件的決定。運房局指，對港航一直未能大幅改善財政情況表示非常不滿及極度關注，並要求管理層盡快務實解決財政問題。局方認為，港航必須認真面對問題並盡最大努力在限期前符合牌照局的要求，以防止情況進一步惡化以及保障公眾利益。運房局並同時提醒港航必須在牌照局有進一步決定之前，繼續根據機票條款為乘客提供服務。

另外，民航處也表示，關注港航最新財政情況，包括日前未能一次支付全數員工薪酬的問題，因此已於今日要求港航作為《航空運輸企業經營許可證》持有人作出申述，確認其能否繼續嚴格按照《1995年飛航（香港）令 》營運。民航處指，會視乎有關申述就港航的許可證採取適當行動，包括但不限於更改、暫時撤銷或撤銷有關許可證。