恒指中午升122點，收報26468點，成交金額342億元。港股上周五大跌過後順利反彈，部份強勢股表現不錯，美團（3690）升3%創新高，眾安（6060）也回升至前高位，表現較強，潤啤（0291）亦升2.81%，但阿里巴巴（9988）回落，上市初期不斷走高的氣勢似乎已消失。多地取消或放寬限購政策，內房股升勢凌厲，融創（1918）升6%突破40元，多隻股份升幅都超過4%。報道指中國要求取消現有關稅，美國則認為關稅是其唯一武器，撤消就等同無條件投降，但市場對報道沒有什麼反應，亞洲股市多升，美股期貨亦向上。

貿易戰對於製造業、出口股有很大影響，當中新秀麗（1910）也是其中之一。受到25%關稅影響，集團的批發客戶採購時較為審慎，庫存和價格仍在調整中。此外，中美貿易也嚴重影響內地旅客外遊意欲，加上內地又打擊代購，南美洲多國又先後爆發大規模示威、抗議活動，對於集團影響相當大。股價也從18年首季達到35元以上，一度暴跌60%至13.4元，近期才有所回升。

如果貿易談判成功，關稅回落甚至取消，對於新秀麗銷售自然有幫助。退一步看，貿易戰的影響已浮現，經銷商和消費者也開始習慣，2020年不會更差，管理層也決定加大推廣力度，將相關支山佔收入比重由今年的5.3%提高至5.6%至5.8%。此外，集團收購的TUMI仍在整合中，未來仍有很大發展空間。管理層指收購前的推廣費率僅為2%，收購後已不斷加大投入，而TUMI在美國以外地區滲透率低，發展空間相當大。特別是競爭對手RIMOWA一直在調高價格上限，亦有助TUMI加價。

新秀麗股價過去半年一直受制於18元關口，但大致亦出現低位愈來愈高的情況。暫時仍可假設股價維持在16元至18元區間上落，但感覺上破位走高的機會正增加，屆時會是炒復蘇的大落後選擇。