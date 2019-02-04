【港股午市】恒指半日升122點 潤地升4.5% 旭輝、世房創新高
文章日期：2019年12月2日 12:29
內地先後公布11月份官方及非官方製造業PMI，官方PMI自4月以來首次高於50，而非官方的財新亦好過預期，恒指高開128點後升幅最多擴大至165點，半日升122點或0.46%，報26468點，成交金額342億元；國指升76點或0.75%，報10378點。
花旗唱好內房，潤地（1109）升4.58%，收報35.4元，是升幅最大的藍籌，本港衝突再現，信置（0083）跌1.7%，收報11.54元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.83%，收報79.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；中電（0002）跌0.15%，收報79.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
花旗預計2020年銷售額成長13%，料推動板塊表現強於大市，內房股向上，潤地升4.58%；碧桂園（2007）升3.3%，收報11.26元；中海外（0688）升2.86%，收報27元。內房股當中，恒大（3333）升幅最大，升7.3%。旭輝（0884）、世房（1813）分別升4.2%及3.3%，創52周高。
本港衝突再現，地產股普遍向下，恒地（0012）升0.13%，收報37.7元；新地（0016）跌0.35%，收報113.5元；新世界發展（0017）跌0.59%，收報10.16元；長實集團（1113）無升跌，收報52.05元；信置跌1.7%。港鐵（0066）升0.23%，收報44元。
中美關稅問題再起，貿易股個別發展，萬洲（0288）升1.62%，收報8.17元；申洲國際（2313）升0.68%，收報103.9元；創科實業（0669）升2.04%，收報60.05元；瑞聲（2018）跌1.64%，收報54元；舜宇（2382）跌0.47%，收報127.7元。
人行行長易綱強調儘量長時間保持正常貨幣政策應對全球下行，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆。內銀股方面，工行（1398）升0.18%，收報5.59元；建行（0939）升0.32%，收報6.25元；交行（3328）跌0.19%，收報5.13元；中行（3988）跌0.32%，收報3.13元。內險股方面，平保（2318）升1.24%，收報89.8元；中人壽（2628）無升跌，收報19.78元。
11月澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億澳門元，跌幅雖較10月擴大，但低於市場預期的13%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.22%，收報37.45元；銀娛（0027）升1.46%，收報51.95元。
美團點評（3690）升3%，報106.3元，最多升至107.4元，創上市新高；阿里巴巴（9988）半日跌1%，報196.4元，成交金額25.9億元，是成交榜首。
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