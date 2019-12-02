財政司司長陳茂波表示今於立法會表示，受本地社會事件的衝擊，本地商業活動大受影響，當中旅遊及零售等行業最為嚴峻，加上全球的不明朗因素，預計今年全年本地生產總值（GDP）將下調至負1.3%，失業率將持續上升，認為明年經濟環境充滿挑戰。

他又指出，中美貿易戰是影響本地經濟發展其中一個重要因素，若中美首階段協議能順利簽署，相信市場氣氛或有所改善，相反將持續對環球供應鏈，及投資活動造成影響，另外美國聯儲局現已減息3次，料未來進一步放鬆貨幣政策的空間將會收窄。

至於中小企支援方面，被問及會否仿效李嘉誠基金「應急錢」作直接現金紓困，他表示，樂見社會有慈善基金提供支援，認為有關基金相對更具彈性，政府現已分階段推行針對性措施，若有需要未來會於適當時候再推出相關紓緩措施。

新財政預算案將於明年初發表，陳茂波指出，預計明年財政預算案將會出現赤字，為15年以來首次，但強調目前政府仍然有良好儲備，又指明年財政目標會集中在「撐企業」、「保就業」、「紓民困」等範疇。

記者：溫藹紅

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