內房股今早跟隨大市做好，藍籌股方面，華潤置地（1109）升4.14%，報35.25元；碧桂園（2007）升2.94%，報11.22元；中海外（0688）升2.67%，報26.95元。

其他股方面，融創中國（1918）升穿40元，曾高見40.65元，最多升6.55%，現報40.4元，升5.9%；恒大（3333）更升6.53%，現報19.9元；上月合同銷售額增近1倍的中國奧園（3883）升5.36%，報11.8元；旭輝（0884）升4.39%，報5.95元；世茂房地產（0813）升3.18%，報29.25元；萬科（2202）升2.22%，報29.95元。

深圳市深汕特別合作區商品房解凍，當中居民家庭在合作區持有的商品住房、商務公寓總套數不得超過2套，成年單身人士持有總套數只能1套，限制5年內禁止轉讓。

另外，花旗發表報告指，34隻中資地產股11月銷售額較去年同期增長28%，再超預期，顯示開發商積極推盤、且地方政策政策微調

有利於銷售。

報告指，該些內房股今年首11個月的銷售額已鎖定其全年目標的93%。該行預期今年全年銷售額增速有望達19%，超過15%的目標增速，並預計2020年銷售額增長13%，料推動板塊勝大市表現。

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