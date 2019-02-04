財新公佈11月份中國製造業採購經理指數，報51.8，高過預期的51.5，10月份為51.7，顯示行業景氣度連續第四個月向好，改善幅度雖然偏小，但已是2016年12月以來最強勁。報告總結指，產出與新業務量增速可觀；用工大致持平；通脹壓力仍然輕鬆。

報告指，景氣回升，部分原因是受新業務增長。本月新訂單增速雖然較10月份放緩，但整體仍保持可觀水平，許多廠商反映需求基本面轉強，海外需求也有改善，出口銷售已連續兩月出現回升。新出口訂單量的增速雖然輕微，但已是2018年初以來出口訂單首次連續兩月錄得環比增長。

11月份，新增業務量上升，促使廠商繼續擴大生產，擴張率可觀，接近10月份。用工數量在連續收縮7個月後，至今年末季中段基本趨於平穩。不過，產能壓力仍然存在，積壓業務量繼續上升。

產量上升，廠商相應增加採購，並且錄得2018年1月以來最強勁採購增幅。供應鏈因此進一步受壓，廠商表示供應商交貨速度在11月份進一步放緩。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生指，11 月中國經濟繼續修復，製造業內外需求保持較快增長，就業今年第二次回到擴張狀態。但企業信心依然謹慎，對政策和市場環境的擔憂揮之不去，補庫存意願仍然有限，這是經濟復甦的一大製約因素，需要持續的政策支持予以關照。目前製造業投資可能處於「磨底」階段，低庫存已經延續較長時間，如果中美貿易談判能在之後的階段緩和，企業信心能夠有效修復，那麼將有望帶來製造業生產和投資的紮實改善。

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