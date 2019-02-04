雖然《環球時報》稱美國承諾12月15日不對原定中國商品加徵關稅，不能取代對已加徵關稅進行削減的內容。但市場未見受壓，港股今早跟隨美股期貨高開，恒指高開128點或0.49%，報26475點，成交金額17億元；國指今早高開52點或0.52%，報10354點。

申洲國際（2313）升2.23%，報105.5元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌0.48%，報6.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。騰訊（0700）升0.96%，報335元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。

中美貿易談判前景未明，貿易股方面，萬洲（0288）升1.49%，報8.16元；申洲國際升2.23%；創科實業（0669）升1.78%，報59.9元；瑞聲（2018）升0.09%，報54.95元；舜宇（2382）升0.55%，報129元。

中國11月官方製造業PMI意外升破50榮枯線，非製造業PMI創3月以來最高。南方A50（2822）開市報14.78元，升0.27%。

行長易綱強調儘量長時間保持正常貨幣政策應對全球下行，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆。內銀股方面，工行（1398）升0.36%，報5.6元；交行（3328）無升跌，報5.14元；中行（3988）無升跌，報3.14元；建行（0939）跌0.48%，報6.2元。

內險股方面，平保（2318）升0.23%，報88.9元；中人壽（2628）升1.01%，報19.98元。內房股方面，潤地（1109）升1.18%，報34.25元；碧桂園（2007）升1.65%，報11.08元；中海外（0688）升0.95%，報26.5元。

香港緊張局勢周末再度升溫，警方再度發放催淚彈。本地地產股方面，恒地（0012）升0.53%，報37.85元；新地（0016）報113.9元，無升跌；新世界發展（0017）升0.98%，報10.32元；長實集團（1113）升0.77%，報52.45元；信置（0083）升0.51%，報11.8元。港鐵（0066）升1.03%，報44.35元

包浩斯國際（0483）(Bauhaus）公布截至9月底中期業績，淨虧損擴大至9519.6萬元，去年同期蝕5588.6萬元，每股基本虧損為25.9仙。開市報1元，無升跌。

11月澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億澳門元，跌幅雖較10月擴大，但低於市場預期的13%。濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.14%，報37.05元；銀娛（0027）升0.98%，報51.7元