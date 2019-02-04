美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，為中美貿易戰停火更添陰霾，周五美股半日市，三大指數向下，港股ADR跌39點或0.15%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.55%，折合報329.98元；匯控（0005）升0.41%，折合報58.34元；建行（0939）跌0.54%，折合報6.2元。

《環球時報》周日Twitter引述北京匿名消息人士稱，中國希望在中美第一階段貿易協議中包含削減關稅內容，並稱美國承諾12月15日不對原定中國商品加徵關稅，這並不能取代對已加徵關稅進行削減的內容。

美股期貨目前向上，道指期貨升79點或0.281%，標普500期貨升8點或0.27%，納期升26點或0.315%。

今日焦點股份可留意：

中美貿易談判前景未明，留意貿易股表現。

中國11月官方製造業PMI意外升破50榮枯線，非製造業PMI創3月以來最高。留意A股表現。

行長易綱強調儘量長時間保持正常貨幣政策應對全球下行，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆。留意內銀內險股。

香港緊張局勢周末再度升溫，警方再度發放催淚彈。留意本地地產股、港鐵（0066）等。

包浩斯國際（0483）(Bauhaus）公布截至9月底中期業績，淨虧損擴大至9519.6萬元，去年同期蝕5588.6萬元，每股基本虧損為25.9仙。

11月澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億澳門元，跌幅雖較10月擴大，但低於市場預期的13%。留意濠賭股。