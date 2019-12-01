在內地發展一直不濟的思捷（0330）公布，附屬公司萬成資源與GXG母企慕尚集團（1817）（Mulsanne Group）訂立合資協議，由合資方管理集團中國業務，並預期中國業務將於明年6月底過度到合營模式，合資協議明起生效。

集團指，作為過渡的一部分，集團將關閉若干店舖或者將餘下中國店舖的資產轉讓予合資公司。董事會認為交易為Esprit品牌創造穩健的基礎以改善品牌相關性及加快增長。

合資的條款中，合資公司的經營不包括港、澳及台灣，目的是從事經營服裝、服裝配飾及合資方可能同意的其他Esprit品牌業務，合資公司註冊資本為1億元，由慕尚及思捷分別投入60%及40%。

合資公司將由三名董事組成，思捷可提名當中一位﹔合資公司又會成立一個由合資公司的董事總經理主持並由其他高級管理人員組成的管理組織，該管理組織的董事總經理和其他高級管理人員均由慕尚集團提名。

慕尚今年5月於本港聯交所上市，其主要從事透過零售及線上平台銷售男裝，與及產品發展，品牌包括GXG、gxg jeans、gxg.kids、Yatlas及2XU。

據思捷截至6月底財年年報顯示，集團於中國尚有100間店舖，按年減少了45間店舖，同店銷售額跌15.8%。