包浩斯國際（0483、Bauhaus）公布截至9月底中期業績，淨虧損擴大至9519.6萬元，去年同期蝕5588.6萬元，每股基本虧損為25.9仙。集團營業額按年下跌19.5%至4.1億元，其中台灣地區的銷售跌幅最大，跌36.6%至5710萬元，港澳及其他地區亦跌18.4%至2.94億元，中國則微升0.5%至5920萬元。

截至9月底止，集團共經營184間店舖，共中港澳佔73間，期內共減少4間分店。包浩斯指出，由於中美貿易戰加劇、人民幣貶值，加上香港自2019年6月以來的社會動盪，令集團各個地區的零售業務帶來嚴峻挑戰。

集團指出，中美貿易緊張局勢加劇，加上6月以來社會動盪不安，對零售氣氛產生不利影響，嚴重打擊本地消費及來港旅客人次，加上7月起「暴力的」反政府示威活動不斷升級，為前線員工及顧客安全，加上大型商場臨時關閉，集團需要頻繁暫停多個核心購物區的零售運作。

由於近日零售環境不景氣，集團已積極與業主重新協商租賃條款及爭取合理租金減免，適時減輕成本壓力。包浩斯期內已關閉一些錄得重大虧損的店鋪，如極不利的營商環境持續，或有需要進一步縮減在港的零售網絡。