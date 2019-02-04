據新加坡《商業時報》報導，新加坡金融管理局（MAS）周五公布初步數據，截至今年十月新加坡境外居民的銀行存款增加至497.6億新加坡元，是2016年2月以來的新高，來自包括在海外工作的新加坡人工作，以及於新加坡境外註冊的公司。

據《商業時報》匯整的數據顯示，相關存款自今年四月起逐月增加，並連續七個月持續擴大。對上一次有此水平已是2016年2月，當時由國內銀行錄得的數據為513.9億新加坡元。

數據又顯示，今次是逆轉了2017年的下降走勢，並由2018年開始整體溫和增長，而這只反映了新加坡銀行由新加坡居民所得的存款一小部分。在全球地緣政治不穩下，這類存款激增，包括本港的示威行動至今已持續達六個月。

在全球地緣政治不確定性的背景下，此類存款激增，其中包括香港動盪至今已持續約六個月之久。本港政府於今年有意修訂《逃犯條例》，並激發起大規模遊行示威。

此外，外幣存款亦有持續增長，截至10月總額為154.7億新加坡元，是自1991年及有記錄以來的最高水平。該數字亦是自今年5月以來連續第二個月上升，並在七月錄得最大增幅。

外幣存款來自新加坡本地居民和非本地居民，並在過去三年內大多保持在7至8億新加坡元的範圍內。

新加坡金管局亦發了銀行貸款月度數據，10月份按月增長0.7％，逆轉了9月份小幅收縮的情況。

這些來自新加坡國內銀行部門的貸款，是涵蓋了所有貨幣的貸款，但主要反映新加坡元的貸款，而10月份總額為6894億新加坡元，亦較9月份的6845億新加坡元高。同時，10月份商業貸款亦按月增加1.1％至4,268億新元，同樣逆轉了9月份逐月的溫和收縮情況。