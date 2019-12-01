上周阿里巴巴（9988）回港作第二上市，財政司長陳茂波亦有出席上市儀式。陳茂波今日發布網誌，表示當日是見證了港股進入新階段，他又表示，去年修訂《上市規則》、容許同股不同權（WVR）架構公司及生物科技公司上市，現在逐步見到成效，相信未來香港可吸引更多科創公司及投資者匯集資金。

現時共計有3家WVR架構科網企業，及11家未盈利生物科技公司在港上市，市值總計超過5.1萬億港元，佔港股總市值14%。陳茂波憶及當時修訂上市制度時，一度出現爭議，但認為要確保市場與時並進、具有競爭力，最終作出改革。阿里上市後，港股總市值達到36萬億元，陳表示，相信未來仍會有可觀增長。

他表示，相信龍頭科技企業回港，可以鼓勵更多創科公司來港上市，而未來大灣區亦將向國際創科中心的方向發展。他續指，香港可協助推動大灣區內創科研究，除幫助企業進行新股集資外，亦可以向企業提供初期的天使投資、私募基金及風投等服務。

至於持續近半年、仍未見平息的本地社會局勢動蕩，陳茂波則在網誌中提及，指社會風波對香港金融市場影響仍相對有限，金融市場一直保持暢順有序運作。