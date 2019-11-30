渣打披露，就青衣分行員工被指洩露客戶資料一事，該行委任了德勤，去覆核調查部門的調查方法和結論，結果認為相關的調查及結論合理穩妥。

渣打香港的青衣分行被指有員工外洩客戶資料，惹來網民連番質擬，該行一周內兩度發聲明，繼日前強調網上言論純屬虛構後，今日再發聲明，透露已委任了德勤為顧問，覆核了渣打調查部門的調查方法和結論。

渣打香港指，內部調查由銀行的獨立調查部門進行。調查審視銀行的客戶資料系統、通訊(包括電郵)、閉路電視和其他監控系統，亦會見了相關員工了解事件，並沒有發現任何證據顯示資料外洩。

該行並透露，有鑑於事件的嚴重性，渣打委任了國際認可的專業顧問德勤，以保密及獨立的方式，在過程中覆核了調查部門的調查方法和結論，為調查的客觀性及嚴謹性提供進一步保證。德勤利用其豐富的法政調查經驗， 參考全球的調查方法和框架， 以及業內的模範調查方法，認為相關的調查及結論合理穩妥。

渣打指，由於報告載有個人資料及與銀行內部系統相關的資訊，因此未能提供更多細節，以保障客戶及資料免被不當使用。該行已主動知會金管局及其他相關監管機構並交待調查結果。

該行稱，理解公眾過去數月對事件的關注，並感謝客戶的體諒和支持，希望聲明能釋除公眾疑慮。

事件源於10月初，網上流傳渣打青衣城一名分行女經理，以職權盜用同事員工帳號，登入銀行系統調查客戶資料再交予任職警察的家屬。渣打其後展望內部調查，至11月初，渣打突然在其facebook更新10月初的帖文，而非另開新帖文來交代調查進展，指並無發現有任何客戶資料外洩或被不當取用。其後，網上再流傳所謂內部調查，只是由兩名退休職員負責。渣打本周三發聲明否認，至今日再發聲明披露德勤的角色。