中國國家統計局公佈，11月份的非製造業PMI為54.4%，按月升1.6個百分點，高過市值預期的53.3%。

分行業看，服務業商務活動指數為53.5%，高過上月2.1個百分點，服務業景氣回升。從行業大類看，郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數位於58.0%以上較高景氣區間，業務總量快速增長。但鐵路運輸業、道路運輸業、餐飲業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。

新訂單指數為51.3%，比上月上升1.9個百分點，重返擴張區間，表明非製造業市場需求增加。分行業看，服務業新訂單指數為50.5%，比上月上升2.1個百分點；建築業新訂單指數為56.0%，比上月上升1.2個百分點。

業務活動預期指數為61.0%，高過上月0.3個百分點，位於高位景氣區間，表明非製造業企業對未來市場發展信心增強。分行業看，服務業業務活動預期指數為60.6%，比上月上升0.3個百分點；建築業業務活動預期指數為63.1%，比上月略降0.1個百分點。