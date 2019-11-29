區議會選舉結果一面倒，海嘯式瓦解保皇派，有人強裝鎮定，但又四處找借口開脫，背後不是擔心未來四年斷了米路，更嚴重的後果是遭阿爺算帳。

2012年自梁振英上台後，西環帶領一眾社團勢力全線向左走，雷厲風行搞統戰，非友即敵，培養出一班質素奇低的「愛港力量」，連中間路線或較溫和政治人物都沒有生存空間，結果今天的區議會選舉，引證「國家維穩費愈增愈多，香港卻愈統愈離」的事實，究竟過去七年，數以十億計的維穩費，是如何悄悄地、冤枉地「被耗盡」？

區選前夕，保皇派以至北京，對於應否繼續選舉存在分歧，政圈不時傳出選舉延後的消息，最觸目驚心的是選前爆出中大、理大激戰。中大勝在人文精神濃厚，校友凝聚力強大，加上校長果斷提前完結學期，逃過了被有心人騎劫變成戰場之禍；相反，理大不幸失陷，防暴包圍學校，不少支援學生人士及救護義工被困，逾千人坐困愁城，擔心被警方暴力拘捕和清場，全城氣氛緊張。

身為理大傑出校友的梁振英，沒有採取行動緩和局勢，反而是民建聯精神大佬曾鈺成連同其他建制人士走進校園，與警方商討，救出未成年人士。儘管事後曾鈺成被質疑懷有私心，但他的確發揮了降溫作用，否則後果不堪設想。

曾鈺成後來接受媒體訪問時明言「取消全個選舉機會很低」，直指建制派不一定智商很高，「但未至於蠢到呢個程度，唔選咁又點呀？唔選又點先？」那麼，到底是誰在背後借製造社會動盪而取消區議會選舉？不想面對區選結果的原因又是什麼？

那就要看看選舉後，甚麼人最用力辯護，找出蛛絲馬跡。先看反映西環想法的《大公報》社評，形容選舉被「黑色暴力」籠罩，選舉工程受嚴重干擾及破壞，民意遭明顯扭曲；官媒《環球時報》總編輯胡錫進又發文和應，鼓勵香港建制派不要氣餒，香港並不是「反對派」和西方宣揚的那樣民意出現「重大改變」，建制派的「民意基本盤」仍在。

另一邊廂，梁振英同樣「鼓勵」建制派不要氣餒 ，並指民主派的得票比例低於六成，建制派就高於四成，而後者更有票數增長，加上是次選舉是高度政治化，市民按候選人的政治立場投票，因此不應把選舉結果誇大。工聯會的吳秋北更以一句「非戰之罪」，卸清一切責任。

數字不會說謊，保皇派以「穩住基本盤」這說法掩蓋真相，無法騙人，難道他們當習大大是豬嗎？如果真的成功穩住基本盤，保皇派就不會輸得如此慘烈。

用「總得票」去解釋票數有增長，是沒有意思的，因為中央給他們的維穩費，是多得可以把統戰工夫細化到逐家逐戶地去做，地區資源多到可以一個秋天食一千場蛇宴。

真正保住基本盤，是應該每個區也保住一定議席；但相反，十七區被連根拔起，泛民主派取得逾八成議席。這七年來，數十億維穩費，深耕細作的地區統戰功夫，最後只取得不足60個議席，平均每個議席成本高得離譜，誰來為這筆高成本低效益維穩費負責？

賞罰要分明，在內地如有地方領導表現如此荒唐，早就免職了，相反香港這半年來經歷舉世矚目的一場大風暴，至今竟然沒有一個官員或政治人物需要問責，真是奇哉怪也，又或許，這才是一國兩制的最大體現吧。

大灣區國舅

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