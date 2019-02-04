細價股大跌成風，在本月21日（上周四）曾暴跌近8成的HMVOD視頻（8103），據聯交所披露權益顯示，其母企中國創意數碼娛樂（前稱HMV數碼中國，8078）於22日、26日及27日（本周二及周三）兩度出售股份，持股由高位25.85%降至10.54%水平。

據披露權益顯示，中國創意數碼娛樂在22日以每股平均價0.5元出售了300萬股，持股由原來25.85%降至23.74%，約3377.7萬股。

中國創意數碼娛樂於26日再進一步以平均價0.277元出售350萬股，持股再由23.74%降至21.28%，約3027.7萬股。

其後中國創意數碼娛樂在27日再以每股平均價0.2315元，出售1527.7萬股，持股由21.28%降至10.54%。

HMVOD視頻本月高位為1.97元，該股在21日突然急瀉，收市仍跌近77%，至收市的0.415元。惟該股仍未止瀉，其後多個交易日繼續下跌。今日該股開市後亦偏軟，更曾低見0.15元，但午後回升，收升2.16%，報0.189元，成交宗數585宗，成交額384萬元。

記者：方楚茵

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