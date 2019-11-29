字節跳動有份投資的內地手遊股心動（2400）(XD Inc.)來港上市，定價每股11.1元至15.8元，每手200股，入場費3191.84元。公司此次發行6360萬股份，其中國際發售佔90%，其餘為香港公開發售，最多集資10.05億元。心動於今日起招股，至下周四（12月5日）結束，預計12月12日掛牌。

公司於2015年起在新三板上市，去年年底除牌後來港上市。本次公司引入4名基石投資者，包括字節跳動（ByteDance）旗下投資公司，及3家內地遊戲商米哈遊、莉莉絲遊戲、疊紙遊戲。

以去年運營手機遊戲收入計，心動於同業市場中排名第18位，旗下較知名遊戲有《仙境傳說M》等。

心動收入主要來自遊戲及信息服務，後者為其TapTap遊戲社區平台所貢獻收入。公司去年收入按年增逾四成至18.9億元人民幣（下同），其中海外市場佔遊戲運營總收入61.5%。全年利潤則大增1.92倍至3.53億元，純利率按年上升9.7個百分點。

公司董事會主席兼首席執行官黃一孟表示，未來海外市場潛力巨大，相信中國遊戲業在手遊領域有優勢，未來將會利用規模化效益，擴大海外市場。他續指，將會對自研遊戲進行更大投入，相信是未來公司核心競爭力之一。

中國今年對未成年沈迷於電子遊戲現象加大力度規管，今年11月更宣布在遊玩時間及遊戲開銷方面設下嚴格限制。對此，黃一孟認為，有關條款可引導市場健康發展，而數據顯示，相關政策對現有產品影響不大。另外，公司基石投資者字節跳動旗下的應用程式「抖音」亦大受青少年歡迎。黃表示，心動於字節跳動用戶群互補，未來將會積極合作。

記者：馬迪帆

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