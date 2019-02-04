市場憂慮中國反制美國，恒指今早低開188點後，最多跌585點，收市跌547點或2.03%，報26346點，成交金額894億元，較上日增加17.44%；國指跌260點或2.46%，報10301點。

藍籌股全線跌，受藥價下跌拖累，石藥（1093）跌9.73%，收報17.82元，是跌幅最大的藍籌，而創科實業（0669）跌0.17%，收報58.85元，是跌幅最少的藍籌。

重磅股拖累大市，友邦（1299）跌2.24%，收報78.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。其後為，建行（0939）跌2.66%，收報6.23元，拖低大市點；騰訊（0700）跌1.83%，收報331.8元，拖低大市48點；工行（1398）跌2.79%，收報5.58元，拖低大市35點；匯控（0005）跌1.19%，收報58.1元，拖低大市31點；平保（2318）跌1.83%，收報88.7元，拖低大市28點；中移動（0941）跌2.16%，收報59元，拖低大市24點。

受中美貿易談判前景拖累，貿易股首當其衝，萬洲（0288）跌2.9%，收報8.04元；申洲國際（2313）跌1.71%，收報103.2元；創科實業（0669）跌0.17%，收報58.85元；瑞聲（2018）跌2.31%，收報54.9元；舜宇（2382）跌2.51%，收報128.3元。

阿里巴巴（9988）終止連升走勢，最多曾跌3.1%，低見197.5元，收市報198.4元，跌2.75%，成交金額73億元，較昨日減少12%，但仍是成交榜首。

恒指走勢上，一舉跌穿10天線(26782.76點)、50天線(26632.47點)、100天線(26761.4點)。而今日表現亦是亞太區內最差，以及差過美股期貨表現。

恒指過去5個交易日累跌0.93%或248點，表現最好的是舜宇，累升5.1%，其後為旺旺（0151）及新地（0016），分別升4.17%及2.71%；而表現最差的是石藥，累跌10.9%，其後為中生（1177）跌10.3%，及聯通（0762）跌6.6%。

國指過去5個交易日累跌1.94%或204點，表現最佳的是融創（1918）累升5.5%，其後為旺旺及萬科（2202），後者升2.2%；而表現最差的是石藥，其後為潤地（1109）跌8.2%，及中燃（0384）跌7.6%。

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