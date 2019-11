路透引述國泰內部文件指,計劃削減2020年運力1.4%,一改之前擴張3.1%的計劃。而該文件亦指,是一段長時間以來,首次削減運力(for the first time in a long time, our airline will reduce in size)。

國泰發言人不予置評。

國泰現報10.5元,升0.5%。

其他報道:

【明年停飛】香港航空明年初停飛溫哥華、胡志明市及天津

必瘦站:不派息為留資金收購 擬逆市增聘人手

【分拆上市】遠東發展:分拆酒店業務上市是為了釋放公司價值

【公司業績】翠華半年轉蝕4450萬 上市以來首不派中期息

【港股午市】憂慮中國反制 恒指半日跌529點 石藥跌11.2%

【公司業績】世紀集團半年扭虧賺近25萬

【企業動向】親親食品9168萬出售仙桃市工業用地及物業

【A股午市】內地股市低開低收 滬指半日跌0.64%

【人權法案】渣打:美國取消香港特殊地位的風險非常低