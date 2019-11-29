必瘦站財務總監蘇顯龍解釋，現時是一個好時機進行併購，有意收購集團相關業務或醫療服務公司，例如激光矯視、體檢等業務，因此決定不派息保留現金。（蕭嘉聰攝）

必瘦站（1830）中期多賺逾五成，但集團一改過去派息政策，罕有不派中期息。必瘦站財務總監蘇顯龍解釋，現時是一個好時機進行併購，有意收購集團相關業務或醫療服務公司，例如激光矯視、體檢等業務，因此決定保留現金。

集團主席及行政總裁歐陽江形容，目前是「十年難得一遇」的好機會，可用七折價錢購買到優質公司，市盈率（PE）在5倍或以下。過去2至3年一直物色收購機會，但未有合適對象，直到去年開始的中美貿易戰，令部分業界看淡前景，集團現有6億元流動資金，相信可收購10億以內的項目。

蘇顯龍又指，未來發展會以大灣區方向，吸引內地消費者到港進行醫美療程，公司上月已在沙田開設一間醫美旅遊中心，明年農曆新年亦會在旺角朗豪坊開設一間1.8萬方呎的新店，正積極與銅鑼灣業主傾談租舖。他形容，集團現時仍逆市招聘員工，相信朗豪坊新店開業後，亦會聘請更多人手。歐陽江指出，現時新簽租約普遍有20至30%的減幅，公司亦積極把握機會，提早續租，同樣成功爭取減租，惟租約需延長至5年。

除此之外，集團積極拓展男士美容業務「Perfect Men」品牌，歐陽江透露，現時男性顧客佔2至3%，不過每年人均消費較女性顧客高出3倍，長遠希望男性客人增至20%，有信心成為未來業務增長亮點。

歐陽江強調看好必瘦站前景，正積極考慮回購或增持集團股份。必瘦站昨日公布業績，今日最多曾跌22.3%，暫報3.6元，跌幅收窄至3.2%。

記者：蕭嘉聰