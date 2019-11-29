遠東發展（0035）昨公布，已向港交所（0388）申請分拆澳洲、新加坡、馬來西亞及英國酒店物業，以房產信託（REITs）形式到新加坡上市。公司董事總經理孔祥達今於業績會上表示，分拆酒店業務上市是為了更好地釋放公司價值，對於未有包括香港酒店業務在內，是由於最近香港酒店業務表現一般，不想影響上市估值，但不排除未來會加入。

孔祥達續指，選擇到新加坡上市的原因並非看淡本港市場，已是因為REITs在新加坡的稅務優惠條件更香港好，而在星洲市場上市的REITs今年整體回報率達18.3%，因此認為在當地上市能為股東帶來更大的回報。

對於本地示威活動持續，訪港旅客人數減少，孔祥達指出，本地事件的影響在上半年仍未浮現，不過在9、10月的時間，則完全浮現。他更透露，旗下酒店入住率及房價均現跌幅，每房盈利跌20%。不過，他認為情況只是暫時性，而集團亦有積極應對，包括改變某些旗下物業的用途，例如改造成服務式住宅。

集團昨公布中期業績，截至9月底止中期純利為7.15億元，按年上升16%，派中期息每股4港仙。期內受惠於物業銷售收益強勁，集團收益按年增加75%至51.2億元，不過受香港社會動盪導致訪港旅客人數大幅減少影響，酒店收益則按年下跌10.3%。集團午市收報3.62元，升3.43%。

記者：葉子晴

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