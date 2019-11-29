翠華集團（1314）截至九月底的中期盈轉虧，轉蝕4450.2萬元，去年中期純利為1441萬元。每股基本虧損為0.0315元，不派中期息，去年同期派中期息0.01元

集團中期收益為8.382億元，按年跌6.4%，主要由於旗下若干餐廳於回顧期間因租約到期而結業，加上回顧期間本港市場的顧客數目受自2019年6月起出現的社會活動影響而有所減少，以及人民幣貶值影響了集團人民幣收入兌港元的折算。

細分收益方面，來自香港外部客戶的收益按年減少4.5%至5.37億元﹔內地縮10.2%至2.92億元。

集團中期毛利率為71.2%，按年跌0.9個百分點，主要因已售存貨成本比例上升。

集團門店由去年同期期末的74家，增加至中期的84間，因此影響了員工成本增加至2.914億元，按年增加2.4%。上半年香港分店為41間，按年增加5間，內地增加4間分店至38間，澳門維持3間，新加坡增加1間分店至2間分店。

集團指，是務必維持足夠人力以應付回顧期間旗下新開業餐廳的營運需要，但為降低人力成本，目前已透過將商圈重疊的餐廳整合，並推動組織架構優化等。

門店增加下，集團期內租金亦增至1.66億元，佔收益的19.8%，去年同期只佔17.6%。

前景方面，集團指，自六月以來，本港一直面對一些前所未有的挑戰。除人民幣貶值及消費氣氛轉弱外，到港旅客數目亦大幅下降，加上大部分餐廳因香港近期發生的社會活動而臨時改變或縮短營業時間甚或關店，尤其在週末期間，均導致顧客無法惠顧。

集團料，該等不利因素對香港整個零售及餐飲業的業務及財務表現構成嚴重影響，而集團亦受到食材及人力成本上漲的影響。

集團指，未來在香港市場將繼續拓闊外賣平台，開發新品牌及探索其他新型業務模式，並計劃分階段翻新店舖﹔內地方面，中美貿易戰仍未平息，若經濟情況許可，本集團仍會積極發展，繼續加強留意交通樞紐的地區等。

記者:方楚茵

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