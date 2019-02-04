昨晚《環球時報》總編胡錫進昨晚於Twitter稱，中國考慮將美國涉港法案的起草人列入禁止入境名單。美股期貨跌幅輕微，不過恒指低開188點後，市場憂慮中國反制美國，恒指跌幅最多擴大至566點，半日收市跌529點或1.97%，報26363點，成交金額468億元；國指跌252點或2.39%，報10309點。港股跌幅繼續冠絕亞太區，而美股三大指數期貨跌幅目前介乎0.25%至0.36%。

走勢上，恒指一舉跌穿10天線(26784.49點)、50天線(26632.81點)、100天線(26761.57點)。

藍籌股全線下跌，石藥（1093）跌11.25%，收報17.52元，是跌幅最大的藍籌，而跌幅最少的則是創科實業（0669）跌0.17%，收報58.85元。重磅股騰訊（0700）跌2.37%，收報330元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

憂慮中國反制美國，貿易股下挫，萬洲（0288）跌3.14%，收報8.02元；申洲國際（2313）跌0.76%，收報104.2元；創科實業跌0.17%；瑞聲（2018）跌2.4%，收報54.85元；舜宇（2382）跌2.89%，收報127.8元。

國家醫保價格平均降幅60.7%的消息昨日已經出爐，但石藥今日才作出較大反應，裂口低開7%之餘並不斷下試低位，失守50天線(18.34元)，另一藥股中生製藥（1177）跌4.33%，收報10.16元。

大市回調，連日上升的阿里巴巴（9988）終於回吐，並失守200元關。阿里早段曾再創新高204.8元，半日收報199.6元跌2.15%，成交金額39.6億元，繼續佔據成交榜榜首。

金融股重磅股下挫，拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、平保（2318）、工行（1398）、匯控（0005）分別拖低大市56點、52點、33點、26點、26點；股價下跌幅度幅度則分別為2.06%、2.5%、2.21%、2.09%、1.02%。

劉鶴主持召開金融委會議，要求加大逆周期調節力度；深化資本市場和中小銀行改革。內銀股方面，工行跌2.09%，收報5.62元；建行跌2.5%，收報6.24元；交行（3328）跌2.46%，收報5.15元；中行（3988）跌1.87%，收報3.15元。

周大福（1929）中期純利15.3億元，按年下跌20.8%。花旗料周大福內地業務保持增長，下財年業績反彈。周大福半日升8.3%，收報7.38元。

六福（0590）中期按年少賺25.4%至4.96億元，收市報21.55元，跌0.23%。

電視廣播（0511）（TVB）的新聞報道屢遭外界批評有偏頗，旗下廣告商戶成為網民關注及抵制對像。老牌百貨公司先施（0244）在Facebook表示，明年不會與TVB簽訂廣告合約。電視廣播收市報12.64元，跌2.76。先施報0.22元，無升跌。

近月捲入「福建幫」事件的富臨集團（1443）公布截至九月底的中期盈轉虧，蝕6376.2萬元，去年同期賺1269.3萬元，每股基本虧損為0.049元，不派中期息。收市報0.236元，跌1.25%。

恒大（3333）總裁夏海鈞11月25日以平均每股19.4383元，減持827萬股公司股份。收市報18.74元，跌2.1%。

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