恒指中午跌529點，收報26363點，成交金額468億元。港股在沒有特別利淡消息下低開低走，幾隻重磅股同時大跌拖累大市，昨日公布的醫保藥物名單進一步發酵，在港上市醫藥股受壓，石藥（1093）急挫11.25%，中生製藥（1177）跌4.33%，仍險守10元關口。

金飾珠寶股表現亮麗，周大福（1929）及六福（0590）昨日公布業績，今市均能逆市靠穩，周大福更升逾8.37%。市場憧憬租金下調會令香港業務止跌回穩，而內地銷售又不受香港局勢影響，中長線看好，券商多建議可趁低吸納。

集團指港澳市場於10至11月的同店銷售表現與上一季度的跌幅差不多，反映社會事件最壞情況可能已出現，而中國內地市場的增幅則與上季相若，整體設局是谷底回升。此外，下半財年續租店舖數目較多，有大約40間，有關店舖將獲20至50%的租金減幅，當中街舖租金減幅較明顯，一直拒絕減租的商場店舖亦獲下調。

但要留意，其實今年內地的金飾珠寶銷情亦一般，1至10月份僅升0.1%，10月份更跌4.5%。據聞以往周大福的競爭優勢，回升價的折扣相對同業也不明顯，出現一些結構性的改變。再說，本港局勢是否真的緩和仍是未知數，若中央強推國安法，相信會有更多不惜上街一戰。現時期望周大福出現強勁復蘇，筆者認為是過度樂觀。整體來看仍是維持大型上落市格局為主，介乎6元至8元水平，短線趁績後氣氛樂觀仍有水位再上，但候低吸納炒波幅會是較穩妥策略。

張兆聰

明報首席評論員