醫藥股今早跟隨大市繼續向下。內地媒體昨日報道，國家醫保談判結果出爐，新增的70個藥品，價格平均降幅60.7%；續約的27個藥品，價格平均下降26.4%。

藍籌股方面，石藥（1093）跌穿50天線(18.339元)，曾最多急挫11.14%，最低見17.54元，現報17.62元，挫10.74%；中生製藥（1177）挫3.77%，現報10.22元。

其他醫藥股方面，康哲（0867）挫6.18%，現報10.94元；三生製藥（1530）挫6.67%，現報11.2元；綠葉製藥（2186）挫5.21%，報5.82元；復星醫藥（2196）挫3.73%，報21.95元；藥明生物（2269）挫4.23%，報0.249元；信達生物（1801）挫4.4%，報27.15元，旗下治療淋巴腫瘤藥物列入有關醫保名單內；阿里健康（0241）挫3.95%，報8.76元；國藥（1099）跌1.91%，報25.65元。

該報道又指，個別藥品負擔下降95%以上。其中，三種丙肝治療用藥降幅平均在85%以上，腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均約65%。

其他報道：

【不斷更新】恒指突挫逾400點 跑輸亞太區內市場 美期維持微跌

【港股開市】恒指低開188點 石藥跌7.4% 騰訊跌1.12%