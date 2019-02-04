港股今早低開188點後突然急挫，暫最低見26447點，跌446點或1.66%，跑輸亞太區內市場，亦較美股期貨表現差。金融重磅股拖低大市，友邦（1299）跌1.6%，拖低大市44點，是拖低大市點數最多的藍籌。

恒指現時跌426點，報26466點，失守10天線(26795.61點) 、50天線(26635.03點)、100天線(26762.68點)。

藍籌股全線下跌，跌幅最大的是石藥（1093）跌6.99%，報18.36元，跌幅最少的是創科實業（0669）跌0.17%，報58.85元。

內銀股方面，工行（1398）跌1.57%，報5.65元；建行（0939）跌1.88%，報6.28元；交行（3328）跌1.89%，報5.18元；中行（3988）跌1.56%，報3.16元。

內險股方面，平保（2318）跌1.49%，報89元；中人壽（2628）跌1.58%，報19.88元。

內房股方面，潤地（1109）跌1.73%，報34元；碧桂園（2007）跌2.49%，報10.96元；中海外（0688）跌2.8%，報26.05元。

貿易股方面，萬洲（0288）跌1.69%，報8.14元；申洲國際（2313）跌1.24%，報103.7元；創科實業（0669）跌0.17%，報58.85元；瑞聲（2018）跌2.05%，報55.05元；舜宇（2382）跌2.81%，報127.9元。

地產股方面，恒地（0012）跌0.79%，報37.75元；新地（0016）跌1.39%，報113.1元；新世界發展（0017）跌1.15%，報10.3元；長實集團（1113）跌1.6%，報52.35元；信置（0083）跌1.52%，報11.68元。

美股期貨變動不大，道期跌0.2%或57點、標普期貨跌0.19%或6點、納期跌0.24%或20點。

亞太區股市方面，日經跌0.01%或3.25點、滬深三大指數跌幅介乎0.36%至0.57%、台股跌0.3%、韓股跌0.88%、印尼跌1.16%。

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