美股休市，美期微跌，不過港股今早低開188點或0.71%，報26705點，成交金額26億元；國指今早低開83點或0.79%，報10478點。

港鐵（0066）升0.45%，報45元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌7.4%，報18.28元，是跌幅最大的藍籌。舜宇（2382）升0.38%，報132.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；騰訊（0700）跌1.12%，報334.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

市場關注中美角力情況。貿易股方面，萬洲（0288）跌0.85%，報8.21元；申洲國際（2313）跌0.95%，報104元；創科實業（0669）升0.34%，報59.15元；瑞聲（2018）跌1.25%，報55.5元；舜宇升0.38%。

劉鶴主持召開金融委會議，要求加大逆周期調節力度；深化資本市場和中小銀行改革。內銀股方面，工行（1398）跌0.52%，報5.71元；交行（3328）跌0.95%，報5.23元；中行（3988）跌0.31%，報3.2元；建行（0939）跌0.47%，報6.37元。

周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利15.3億元，按年下跌20.8%。集團董事總經理黃紹基在網上簡布會指出，下個財年（2020年4月至2021年3月）香港將有逾40間分店租約期滿，料關閉高單位數至十多間分店。開市報7.02元，升3.08%。

六福（0590）截至九月底的中期按年少賺25.4%至4.96億元，每股基本盈利按年跌24.8%至0.85元，淨利率跌0.6個百分點至7.9%。集團預告業務下行風險將延續至下半財年，料全年收入及盈利將有雙位數字跌幅。開市報21.6元，無升跌。

電視廣播（0511）（TVB）的新聞報道屢遭外界批評有偏頗，旗下廣告商戶成為網民關注及抵制對像。老牌百貨公司先施（0244）在Facebook表示，明年不會與TVB簽訂廣告合約。電視廣播開市報13元，無升跌。先施開市報0.22元，無升跌。

近月捲入「福建幫」事件的富臨集團（1443）公布截至九月底的中期盈轉虧，蝕6376.2萬元，去年同期賺1269.3萬元，每股基本虧損為0.049元，不派中期息。開市報0.239元，無升跌。

恒大（3333）總裁夏海鈞11月25日以平均每股19.4383元，減持827萬股公司股份。開市報19.1元，跌0.3%。

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