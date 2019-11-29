【開市焦點】美期微跌 留意貿易股、內銀股
文章日期：2019年11月29日 08:48
美股假期休市，市場關注中美角力情況，《環球時報》總編胡錫進昨晚於Twitter稱，中國考慮將美國涉港法案的起草人列入禁止入境名單。今早美股期貨微跌。副總理劉鶴主持召開金融委會議，要求加大逆周期調節力度。
今日焦點股份可留意：
市場關注中美角力情況，留意貿易股。
劉鶴主持召開金融委會議，要求加大逆周期調節力度；深化資本市場和中小銀行改革，留意內銀股。
周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利15.3億元，按年下跌20.8%。集團董事總經理黃紹基在網上簡布會指出，下個財年（2020年4月至2021年3月）香港將有逾40間分店租約期滿，料關閉高單位數至十多間分店。
六福（0590）截至九月底的中期按年少賺25.4%至4.96億元，每股基本盈利按年跌24.8%至0.85元，淨利率跌0.6個百分點至7.9%。集團預告業務下行風險將延續至下半財年，料全年收入及盈利將有雙位數字跌幅。
電視廣播（0511）（TVB）的新聞報道屢遭外界批評有偏頗，旗下廣告商戶成為網民關注及抵制對像。老牌百貨公司先施（0244）在Facebook表示，明年不會與TVB簽訂廣告合約。
近月捲入「福建幫」事件的富臨集團（1443）公布截至九月底的中期盈轉虧，蝕6376.2萬元，去年同期賺1269.3萬元，每股基本虧損為0.049元，不派中期息。
恒大（3333）總裁夏海鈞11月25日以平均每股19.4383元，減持827萬股公司股份。
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