港股在期指結算日先跌後回穩，恒指低開190點見全日低位反彈，早市曾經倒升37點回軟，收報26,893點，跌60點或0.22%；國指跌0.55%。大市成交762億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率32比68，跌逾3%佔下跌股份半成多，升逾3%佔約一成；陽燭對陰燭為48比52，反映大市普遍下跌，但沽壓不大，相反與指數一樣低開具承接力，近半以陽燭收市。

貿戰敏感股受壓 敏華裕元較堅挺

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分二下跌，近日偏強的金屬及礦石有回吐，跌近2%；其次電訊及媒體、家居用品、博彩及消閒、紡織及服飾跌約1%，沒有明顯沽壓。美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，市場擔心會影響中美貿易談判，相關股份受壓，創科（0669）、申洲（2313）、耐世特（1316）跌逾3%；不過，敏華（1999）跌少於1%，裕元（0551）升逾1%，保持偏強走勢。

至於上升行業，農業及水務升1.59%表現最強，其次原材料、零售及教育升近1%。農產加工商中糧（0606）獲母公司提私有化，股價急升三成帶動；楓葉教育（1317）午市公布去年多賺兩成，股價由近52周低位抽高一成半。中糧、楓葉急升拉動行業表現，整體教育股受壓為主；原材料只有三成股份上升，升勢個別。

相比之下，強勢的科網股繼續受到追捧，阿里（9988）升逾半成，美團（3690）創新高；阿里系的阿里健康（0241）及周一提到眾安（6060）升逾4%。藍籌股瑞聲（2018）、舜宇（2382）亦升逾2%。內地5G概念炒作來去匆匆，相關股份普遍已回落未炒作之前，中通服（0552）是少數重上高位，可以留意。

中通服經過多年的努力，已發展成為綜合電訊服務商，並且大大減低對電訊商依賴；今年上半年電訊基建服務收入僅佔經營收入55%，在提供網絡建設的同時，亦為客戶提供一體化信息化建設服務，帶動核心業務保持增長。此外，集團非電訊商客戶市場不斷擴大，上半年來自內地非電訊商的收入按年增長近三成，為整體業績提供動力。隨着內地加快5G商業應用，將更有利中通服拓展電訊服務發展。

中通服再戰5.5元高位

走勢上，月初中通服跟隨5G概念股炒高，之後回吐至20天線約5元找到支持回升，近日再次逼近5.5元高位，一旦向上突破，後市料可上試5.8元附近或6元水平；可待其出現突破追入或回調吸納。

[劉思明 數據尋寶]