恒指昨跌60點，收報26,893點，成交金額761億元。特朗普突然簽署《香港人權與民主法案》，市場擔心會影響中美貿易談判，而中方也可能報復，港股初段低開，未能跟隨美股向上，但跌幅很快就顯著收窄。阿里巴巴（9988）將獲納入恒生綜合指數，股價大升5.6%收報204元，美團（3690）再破頂，就連騰訊（0700）亦升近1%支撐大市。內地公布2019年《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，在名單中，新增的70個藥品，價格平均下降60.7%；續約的27個藥品，價格平均下降26.4%。醫藥股偏軟，中生製藥（1177）先跌後升，可候低吸納炒波幅。

特朗普簽署法案後，中方回應比較空泛，都是敦促美國停止實施法案、以免傷及中美關係及重大領域合作、重申堅決維護國家主權等，至今未有實質反制措施。商務部發言人高峰表示，美國總統特朗普簽署香港人權與民主法案，有關部門已表明立場，至於會否令中美貿易談判更難達成協議，高峰就指暫時未有進一步消息，處理上比較低調。始終法案只是一紙虛文，制裁官員和警察、檢討獨立關稅區等都要等國務院報告，就算執行也有很多迴旋餘地。中方現階段回應也只局限於口頭上。

憧憬北水青睞 阿里續走高

阿里巴巴走勢凌厲，早市升破200元後一度回順，午後再破位並以最高位204元收市。市場正將餘下兩大利好，晉身恒指成分股及獲納入港股通都反映在股價上。由於完全沒有蟹貨，高位全無阻力，同時有美團這個例子在前，大家都深信港股通一旦納入阿里巴巴，北水會不問價掃貨。事實上，南下資金已連續24日淨流入美團點評，累計約122.21億港元，美團估值即使已相當誇張，股價也一路走高。

國家醫保藥品名單公布後，醫藥股偏軟，個別重災區如歌禮（1672）則大瀉，但只屬少數。經過一整年的集採新政打壓，最終又獲市場重估，市場對於醫藥股看法都較為冷靜，不再如早年般，一個政策或消息推出便大跌大升。集採、醫保名單減價都是持續的利淡因素，但各大藥企都改變策略，降低甚至放棄低端仿製藥、低利錢的藥品，全力走向研發新藥，特別是抗癌藥。這個過程近兩年才開始，今年業績仍會受到政策影響，但市場已放眼未來兩年。即使中生製藥第三季純利僅錄單位數升幅，較今年首季及次季的27%及17%明顯放緩，但股價在醫保藥品名單後反而先跌後回穩。

中生明年預測市盈率30倍 已反映增長

以集團首3季業績來看，受集採政策影響最大的肝病藥品，收入佔比大減6.1個百分點，但腫瘤藥則飈升83.4%，佔收入比重增加7.2個百分點，已成集團第二大類別。其中安羅替尼收入估計21億元，全年有望衝刺30億元，即增速可達到134%；雷替曲塞銷售額達5.4億元（+40%），預計全年超7億元。研發投入持續創新高，前3季度公司研發費用為20.5億元，大增20.6%。市場都預計2020年及2021年盈利增速將重回20%以上。當然，明年預測市盈率也達到30倍，也反映了增長前景，故筆者傾向在高位呈上落市格局，雙頂頸線10元不容易失守，可逢低吸納炒波幅。

[張兆聰 還看今朝]