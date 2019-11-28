近月捲入「福建幫」事件的富臨集團（1443）公布截至九月底的中期盈轉虧，蝕6376.2萬元，去年同期賺1269.3萬元，每股基本虧損為0.049元，不派中期息。

集團中期的收益按年減少15.1%至10.838億元，毛利率跌2.4個百分點至68.3%，期內顧客人數大跌15.4%至1070萬人，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約為8740萬元，按年增加56.4%。按地區劃分，來自本港的收益下跌16.6%至10.25億元，內地收益增加23.6%至5849.9萬元。

富臨在近月曾被誤傳全線結業，雖然其後澄清，但亦被揭發多間門店易名或結業。據集團中報顯示，集團在港開設了10間「富臨概念」系列餐館。

集團截至九月底在港共擁有78間餐館，分別為24間「富臨」系列品牌、9間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館。富臨截至三月底的財年則合共擁有73間餐館，當中29間為「富臨」系列品牌、11間「陶源」系列品牌及33間「富臨概念」系列餐館。

按上述數字，可見富臨在上半年大幅關閉本港「富臨」系列共5間餐館，另關2間「陶源」系列品牌，改為增加了8間「富臨概念」系列餐館。此外富臨內地則維持擁有4間餐館。

而按收益計，三大主線品牌中，僅得「富臨概念」系列有增長，上半年收益升12%至近2.4億元，「富臨」系列品牌上半年收益跌22.4%至6.7億元，「陶源」系列品牌上半年收益跌17.4%至1.34億元。

集團指，對中港餐飲業市場的長遠前景充滿信心，會繼續採取積極樂觀的態度，調整菜式組合及品牌結構，提升「富臨概念」的比例，並探索新的營運模式。同時會積極尋找行業併購機會。中國市場方面，未來會繼續穩定增加國內分店數目。