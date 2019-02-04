本地小巴營運商進智公交（0077）截至九月底止半年蝕942.2萬元，較去年同期蝕2764.3萬元收窄，每股基本虧損為0.0347元，不派中期息。

本地社會事件持續超過5個月，進智公交在中期報告提到，期內總行車里數下降約3.1％至約1999.2萬公里，乘客量按年微跌約1.5％至2957.2萬人次。除因車隊規模輕微縮減外，主要原因是受自今年六月起爆發社會事件導致服務中斷及客流量減少影響。

集團指，社會動盪對行走於中環、灣仔及銅鑼灣區路線之影響於週末及公眾假期更為直接及嚴重。除此之外，平日的乘客量相對穩定。

管理層預測，社會事件導致消費意欲下降及無可避免的服務中斷，將會令集團乘客量受到影響。儘管經營環境艱難，但集團將繼續進行路線重組及優化車隊規模，以提高營運效率及滿足乘客需求。

集團中期收益為1.95億元，按年增加0.3%，直接成本按年減1%至1.62億元，行政開支增3.8%至2025.9萬元。公共小巴牌照重估虧絀為2340萬元。

進智公交提到，據董事所作估值，威格斯所評估公共小巴牌照於九月底公允值為每個牌照264萬元，但市場交易商所報每個牌照的平均市價已進一步跌至約248萬元，跌幅約6.1%，故此10月至11月28日期間的公共小巴牌照重估虧絀分別約為1052萬元及4萬元。

集團預期，在不利之經營環境下，小巴牌照市價可能在中期結束後進一步貶值，其對業績造成不利影響。

集團又提到，將繼續於適當情況下向運輸署申請上調車資，並尋找潛在投資機會，擴大業務組合。

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