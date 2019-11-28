周大福（1929）中期少賺20.8%，港澳同店銷售下跌27.5%，集團董事總經理黃紹基在網上簡布會指出，10至11月香港業務同店銷售與上季類似，仍受社會事件影響，冀社會運動可在下半財年年告一段落。他透露，集團不斷檢視店舖網絡，下個財年（2020年4月至2021年3月）香港將有逾40間分店租約期滿，會評估續租租金減幅，料關閉高單位數至十多間分店。

集團執行董事鄭炳熙指出，香港今個財年需要續租的分店不多，只有20間，正在積極傾談減租，預計下半財年（今年10月至明年3月）的續租租金跌幅約為20至50%，街舖減幅較為明顯，以全年計租金開支可節省中單位數，相信明年更能反映減租的效果。

周大福執行董事孫志強指出，部分街舖業主有提供寬免措施，大業主亦有在個別日子免租及相關開支，對集團有幫助。鄭炳熙表示，周大福沒有裁員計劃，亦不會放無薪假，希望員工可提升競爭力。

其他報道：

【公司業績】六福半年少賺25.4% 預告全年收入盈利跌雙位數

【抽廣告】先施：明年不會與TVB簽訂廣告合約

【公司業績】周大福中期純利跌20.8% 派息0.12元

【爛攤子】傳港航拖糧 兼削溫哥華航線

【專欄】政圈的另類「資金鏈斷裂」

【醫保加價】調查：宏利醫保2年加價最多達23.4%

【全球經濟】高盛：全球續受貿易戰影響 料明年中國GDP增長跌至5.8%

【中美角力】美國貿易代表辦公室：更多中國商品排除加徵關稅

【智能投資】信銀國際推智能投顧服務

【港股收市】簽署人權法 恒指現「黃金交叉」 收市跌60點