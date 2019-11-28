【關店保平安】周大福下財年港最多關十多間分店 不裁員
文章日期：2019年11月28日 19:20
周大福（1929）中期少賺20.8%，港澳同店銷售下跌27.5%，集團董事總經理黃紹基在網上簡布會指出，10至11月香港業務同店銷售與上季類似，仍受社會事件影響，冀社會運動可在下半財年年告一段落。他透露，集團不斷檢視店舖網絡，下個財年（2020年4月至2021年3月）香港將有逾40間分店租約期滿，會評估續租租金減幅，料關閉高單位數至十多間分店。
集團執行董事鄭炳熙指出，香港今個財年需要續租的分店不多，只有20間，正在積極傾談減租，預計下半財年（今年10月至明年3月）的續租租金跌幅約為20至50%，街舖減幅較為明顯，以全年計租金開支可節省中單位數，相信明年更能反映減租的效果。
周大福執行董事孫志強指出，部分街舖業主有提供寬免措施，大業主亦有在個別日子免租及相關開支，對集團有幫助。鄭炳熙表示，周大福沒有裁員計劃，亦不會放無薪假，希望員工可提升競爭力。
其他報道：
【公司業績】六福半年少賺25.4% 預告全年收入盈利跌雙位數
【全球經濟】高盛：全球續受貿易戰影響 料明年中國GDP增長跌至5.8%