高盛發表報告，預料全球經濟明年或將增長340億美元至3.4%，認為政策利率基本穩定，美元將溫和走弱，有利於經濟的週期性複蘇，主要風險則來自中美貿易關係及美國大選。不過，全球收益會出現以科技為主導的適度週期性反彈，料明年每股收益增長11%，低於市場預期的13%，未必太樂觀。

該行預計，中國人均生產總值（GDP）增長於明年及2021年，將跌至5.8%及5.7%。受中美貿易關稅問題影響，中國經濟增長放緩或令政策更趨保守，但投資市場方面，未來會看好消費、零售及科技等板塊，尤其是未來5G的發展或將出現增長突破。

被問及中國通脹的表現，高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹表示，中國整體通脹率按年增長接近4%，有關增速至少或維持至明年初。 他又指，中國通脹率實際上甚低，目前只是受到當地豬肉價格影響，核心通脹率處於約1%的中間水平， 生產者價格實際上正在縮水。

至於本港經濟受社會運動影響，迪安竹又認為，香港第三季數據顯然錄得大跌幅，但未至於出現嚴重衰退，料第四季表現會繼續下降，並隨著明年將逐步改善。他又認為，雖然本地利率的表現將與匯率政策有很大關係，但不預期香港匯率制度會發生變化。

記者：溫藹紅