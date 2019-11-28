六福（0590）截至九月底的中期按年少賺25.4%至4.96億元，每股基本盈利按年跌24.8%至0.85元，淨利率跌0.6個百分點至7.9%，派每股中期息0.5元，按年跌9.1%，派息比率增加10.6個百分點至59.1%。集團又預告業務下行風險將延續至下半財年，料全年收入及盈利將有雙位數字跌幅。

集團中期收入按年跌19.8%至63.05億元，是受到基數相對較高、金價高企、香港社會事件及中美貿易戰持續影響市場氣氛的情況影響。毛利按年增1.2%至18.86億元，毛利率增加6.2個百分點至29.9%，主要因但由於金價大升及珠寶首飾產品銷售佔比上升所致。

集團中期港澳同店銷售跌24.9%，內地則跌15.7%。按分部計，港澳同店零售收入35.44億元，按年跌27%﹔內地零售收入9.43億元，按年跌18.3%。

集團中期經營溢利減少21.2%至6.6億元，當中因應鑽石銷情倒退而減少鑽石之採購，內地鑽石進口的增值稅返還大幅減少約1.22億元，加上金價高企令黃金對沖從去年同期的6250萬元利潤，轉為今年虧損9660萬元。另外，因香港資源控股於到期日未能償還其欠集團的可換股債券而計提5710萬元的減值撥備。

集團中期總經營開支減少了8.2%，其佔收入比率增加至17.2%，去年同期為15.1% 。

期內，集團全球淨增設129間六福店舖，包括本港兩家、澳門一家、內地增126家﹔截至九月底集團全球共有1970間分店，本港51家，澳門12家。

集團預告，業務下行風險將延續至下半財年，料全年收入及盈利將有雙位數字跌幅。未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期全年港澳市場淨增長3間店舖，並將更積極發展海外及內地市場，預期海外市場店舖全年淨增長約3間，而內地市場店舖的全年淨增長將不少於200間。

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