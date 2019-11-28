香港航空財政問題仍未現改善跡象。港航今日發內部電郵指，將會推遲發放11月薪金，除乘務員及駐海外的員工會準時在月底收到薪金外，將於12月6日向其他員工發放11月的薪金，對此為員工帶來不便，公司深表歉意。港航表示，香港社會的動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響了公司的業務。由於11月並非旅遊旺季，公司的收入大幅下降，影響了該月發放薪金的安排，同時向乘客保證，此次的安排屬一次性，並不會影響公司的日常運作。

另一方面，繼早前宣布明年2月停飛洛杉磯後，fb專頁K's Aviation發帖，稱港航暫定於明年2月2日開始，停飛來往溫哥華國際機場的HX080及HX081航班，換言之港航所有美洲長途線均會停止營運；港航回應，會持續監察網絡航線，以應對市場的需要，如有營運上的改動，會主動聯絡乘客。

早在今年8月，港航亦曾傳出資金短缺及經營困難，因此要延遲出糧。港航當時回覆，近日在香港進行的公眾活動令到各行業包括香港航空受到負面影響，近期市場對往來香港旅遊需求放緩，以致他們的機票預訂情況下跌，不過公司致力提供可持續的航空服務，視員工為重要財產，並按時發放薪金，一直密切監察市場情況，並適時作出相應的業務調整。惟上月底，空運牌照局（ATLA）曾指出，因應港航持續出現財政問題，目前財政問題依然未有改善，情況令人關注，開會後決定要求港航短期內有效地改善其財政狀況，否則將按情況考慮根據《規例》採取適當的行動。

其他報道：

【公司業績】周大福中期純利跌20.8% 派息0.12元

【爛攤子】傳港航拖糧 兼削溫哥華航線

【專欄】政圈的另類「資金鏈斷裂」

【港股收市】簽署人權法 恒指現「黃金交叉」 收市跌60點

【鐵飯碗不再?】印尼擬以AI取代大量公務員職位

【股價異動】中糧以每股4.25元私有化 中國糧油股價急升29%

【人權法案】《人權法案》生效 唐英年：以鄙視眼光看待美國做法

【黃台之瓜】李嘉誠：「一國兩制」不只是一項合併