周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利15.3億元，按年下跌20.8%，受惠於內地新開的零售點及同店銷售表現穩定，營業額按年微跌0.6%至295.3億元。集團在內地的同店銷售增長1.8%，港澳同店銷售則下跌27.5%；派中期股息每股0.12元，去年同期派0.15元。

集團期內的主要經營溢利升18%至35.27億元；毛利下跌4.5%至81.45億元，毛利率下跌1.1個百分點至27.6%。按市場計，中國內地的營業額升12.2%至202.24億元，按相同匯率計算則升17.4%，佔整體營業額68.5%。港澳及其他市場受高基數、消費意欲轉弱及國際金價急升影響，上半年營業額下跌20.3%。按產品分類計，由於國際金價大升令黃金需求偏弱，黃金產品營業額下跌2.6%，鐘錶產品供應有所改善，營業額增加14%。

截至今年9月底止，周大福在內地共有3338個零售點，港澳及其他市場就有152個零售點，其中香港淨開設5個零售點。集團指出，為應對香港現時形勢，將會在港改善零售點網絡，以提升店舖盈利能力。

展望未來，周大福認為港澳市場短期仍充滿挑戰，不過在內地較次級城市及縣級城鎮的市場滲透策略，可幫助集團保持增長動力。

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